В Южной Корее проверят всю авиасистему после самой смертоносной катастрофы

Авиакатастрофа в Южной Корее унесла жизни 179 человек, после этого власти хотят проверить все самолеты

Авиакатастрофа в Южной Корее (Фото - EPA, EFEHAN MYUNG-GU)

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чой Санг-Мок приказал провести чрезвычайную проверку безопасности всей авиационной системы страны после самой смертоносной авиакатастрофы, произошедшей 29 декабря. Об этом сообщает Reuters.

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Он подчеркнул, что главным приоритетом сейчас является идентификация жертв, поддержка их семей и лечение двух выживших.

"Даже до обнародования окончательных результатов мы просим официальных лиц прозрачно обнародовать процесс расследования аварии и немедленно сообщить семьям погибших", – сказал он.

Сразу после ликвидации Министерству транспорта Южной Кореи поручено провести экстренную проверку безопасности всей системы эксплуатации воздушного судна, чтобы не допустить повторения авиакатастроф.

Ведомство сообщило, что власти рассматривают возможность проведения специальной проверки всех 101 самолета Boeing 737-800, эксплуатируемых южнокорейскими авиалайнерами.

29 декабря в международном аэропорту Муан в Южной Корее разбился пассажирский самолет, на борту которого находился 181 человек. Почти все погибли – выжили только двое.

Эта катастрофа стала самой смертоносной в истории авиации Южной Кореи и третьей по количеству жертв среди событий, связанных с южнокорейскими авиакомпаниями.

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