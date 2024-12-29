Путин снова звонил Алиеву. Переложил вину в крушении самолета AZAL на Украину

Диктатор фактически признал, что самолет сбила российская ПВО, мол, это произошло тогда, когда Грозный якобы атаковал украинские дроны

Упавший самолет Azerbaijan Airlines (Фото: ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин второй раз за два дня позвонил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines. Об этом сообщили на сайте президента Азербайджана.

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"В ходе телефонного разговора главы государств продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением пассажирского самолета", – говорится в сообщении.

Государственные пропагандистские медиа страны-агрессора утверждают: Путин извинился, что авиакатастрофа произошла в воздушном пространстве России.

Он фактически признал, что самолет сбила российская противовоздушная оборона, отметив, что воздушное судно якобы несколько раз пыталось зайти на должность в Грозном, когда "обстреливали украинские беспилотники, и средства ПВО РФ отражали эти атаки".