Путин снова звонил Алиеву. Переложил вину в крушении самолета AZAL на Украину
Российский диктатор Владимир Путин второй раз за два дня позвонил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines. Об этом сообщили на сайте президента Азербайджана.
"В ходе телефонного разговора главы государств продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением пассажирского самолета", – говорится в сообщении.
Государственные пропагандистские медиа страны-агрессора утверждают: Путин извинился, что авиакатастрофа произошла в воздушном пространстве России.
Он фактически признал, что самолет сбила российская противовоздушная оборона, отметив, что воздушное судно якобы несколько раз пыталось зайти на должность в Грозном, когда "обстреливали украинские беспилотники, и средства ПВО РФ отражали эти атаки".
- 25 декабря разбился самолет в городе Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, включая членов экипажа. Известно, что погибли 38 человек.
- В ЦПИ заявили, что Россия могла сбить самолет с ЗРК над Казахстаном 26 декабря Reuters написало, что самолет был сбит российской системой противовоздушной обороны "Панцирь-С".
- 27 декабря у Байдена заявили, что видели признаки, что самолет Azerbaijan Airlines сбил российский ПВО.
- 28 декабря президент Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана и заявил, что Россия должна все объяснить.
- В тот же день Путин позвонил по телефону Алиеву, чтобы выразить соболезнования по поводу крушения пассажирского самолета.