Алиев присвоил звание героя Азербайджана погибшим пилотам AZAL. Среди них украинец
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил членов экипажа, погибших в авиакатастрофе в Актау, званием Национального героя. Почетная награда присвоена пилотам и бортпроводнице посмертно.
Отмечается, что Алиев посмертно присвоил звание Национального героя Азербайджана капитану Игорю Кшнякину, второму пилоту Александру Кальянинову, который учился в Летней Кропивницкой академии, и бортпроводнице Хокюми Алиевой.
Выжившие в катастрофе Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли были награждены орденом "Рашадат" ("Доблесть") первой степени.
27 декабря стало известно, что в авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines погиб украинский пилот Александр Кальянинов, обучавшийся в Летной Кропивницкой академии.
- 25 декабря 2024 разбился самолет в городе Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, включая членов экипажа. Известно, что погибли 38 человек.
- В ЦПИ заявили, что Россия могла сбить самолет с ЗРК над Казахстаном. 26 декабря Reuters написало, что самолет был сбит российской системой противовоздушной обороны "Панцирь-С".
- 27 декабря у Байдена заявили, что видели признаки, что самолет Azerbaijan Airlines сбил российский ПВО.
- 28 декабря президент Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана и заявил, что Россия должна все объяснить.
- В тот же день Путин позвонил по телефону Ильхаму Алиеву, чтобы выразить соболезнования по поводу крушения пассажирского самолета. Во время беседы он извинился за то, что "трагический инцидент" произошел в воздушном пространстве России.