Алиев присвоил звание героя Азербайджана погибшим пилотам AZAL. Среди них украинец

Президент Азербайджана присвоил звание Национального героя второму пилоту Александру Кальянинову, который учился в Летней Кропивницкой академии

Ильхам Алиев (Фото: ЕРА)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил членов экипажа, погибших в авиакатастрофе в Актау, званием Национального героя. Почетная награда присвоена пилотам и бортпроводнице посмертно.

Отмечается, что Алиев посмертно присвоил звание Национального героя Азербайджана капитану Игорю Кшнякину, второму пилоту Александру Кальянинову, который учился в Летней Кропивницкой академии, и бортпроводнице Хокюми Алиевой.

Выжившие в катастрофе Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли были награждены орденом "Рашадат" ("Доблесть") первой степени.

27 декабря стало известно, что в авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines погиб украинский пилот Александр Кальянинов, обучавшийся в Летной Кропивницкой академии.