Алієв надав звання героя Азербайджану загиблим пілотам AZAL. Серед них українець
Президент Азербайджану Ільхам Алієв відзначив членів екіпажу, які загинули в авіакатастрофі в Актау, званням Національного героя. Почесну нагороду присвоєно пілотам та бортпровідниці посмертно.
Зазначається, що Алієв посмертно надав звання Національного героя Азербайджану капітану Ігорю Кшнякіну, другому пілоту Олександру Кальянінову, який навчався у Льотній академії Кропивницького, та бортпровідниці Хокюмі Алієвій.
Бортпровідники Зульфугар Асадов і Айдан Рагімлі, які вижили в катастрофі, були нагороджені орденом "Рашадат" ("Доблесть") першого ступеня.
27 грудня стало відомо, що в авіакатастрофі літака Azerbaijan Airlines загинув український пілот Олександр Кальянінов, який навчався у Льотній академії Кропивницького.
- 25 грудня 2024 року розбився літак у місті Актау в Казахстані. На борту було 67 осіб, включно з членами екіпажу. Відомо, що загинули 38 людей.
- У ЦПД заявили, що Росія могла збити літак із ЗРК над Казахстаном. 26 грудня Reuters написало, що літак був збитий російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С".
- 27 грудня у Байдена заявили, що бачили ознаки, що літак Azerbaijan Airlines збила російська ППО.
- 28 грудня президент Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану і заявив, що Росія має все пояснити.
- Того ж дня Путін зателефонував Ільхаму Алієву, щоб висловити співчуття з приводу катастрофи пасажирського літака. Під час бесіди він перепросив за те, що "трагічний інцидент" стався у повітряному просторі Росії.