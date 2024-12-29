Алієв надав звання героя Азербайджану загиблим пілотам AZAL. Серед них українець

Президент Азербайджану надав звання Національного героя другому пілоту Олександру Кальянінову, який навчався у Льотній академії Кропивницького

Ільхам Алієв (Фото: ЕРА)

Президент Азербайджану Ільхам Алієв відзначив членів екіпажу, які загинули в авіакатастрофі в Актау, званням Національного героя. Почесну нагороду присвоєно пілотам та бортпровідниці посмертно.

Зазначається, що Алієв посмертно надав звання Національного героя Азербайджану капітану Ігорю Кшнякіну, другому пілоту Олександру Кальянінову, який навчався у Льотній академії Кропивницького, та бортпровідниці Хокюмі Алієвій.

Бортпровідники Зульфугар Асадов і Айдан Рагімлі, які вижили в катастрофі, були нагороджені орденом "Рашадат" ("Доблесть") першого ступеня.

27 грудня стало відомо, що в авіакатастрофі літака Azerbaijan Airlines загинув український пілот Олександр Кальянінов, який навчався у Льотній академії Кропивницького.