Путін знову дзвонив Алієву. Переклав провину в катастрофі літака AZAL на Україну
Російський диктатор Володимир Путін вдруге за два дні подзвонив азербайджанському лідеру Ільхаму Алієву у зв'язку з катастрофою літака Azerbaijan Airlines. Про це повідомили на сайті президента Азербайджану.
"Під час телефонної розмови глави держав продовжили обговорення питань, пов'язаних з катастрофою пасажирського літака", – йдеться у повідомленні.
Державні пропагандистські медіа країни-агресора стверджують: Путін перепросив, що авіакатастрофа сталася в повітряному просторі Росії.
Він фактично визнав, що літак збила російська протиповітряна оборона, зазначивши, що повітряне судно нібито кілька разів намагалося зайти на посаду в Грозному, коли той "обстрілювали українські безпілотники, і засоби ППО РФ відбивали ці атаки".
- 25 грудня розбився літак у місті Актау в Казахстані. На борту було 67 осіб, включно з членами екіпажу. Відомо, що загинули 38 людей.
- У ЦПД заявили, що Росія могла збити літак із ЗРК над Казахстаном. 26 грудня Reuters написало, що літак був збитий російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С".
- 27 грудня у Байдена заявили, що бачили ознаки, що літак Azerbaijan Airlines збила російська ППО.
- 28 грудня президент Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану і заявив, що Росія має все пояснити.
- Того ж дня Путін зателефонував Алієву, щоб висловити співчуття з приводу катастрофи пасажирського літака. Під час бесіди він перепросив за те, що "трагічний інцидент" стався у повітряному просторі Росії.