Путін знову дзвонив Алієву. Переклав провину в катастрофі літака AZAL на Україну

Диктатор фактично визнав, що літак збила російська протиповітряна оборона, мовляв, це сталося тоді, коли Грозний нібито атакували українські дрони

Літак Azerbaijan Airlines, що впав (Фото: ЕРА)

Російський диктатор Володимир Путін вдруге за два дні подзвонив азербайджанському лідеру Ільхаму Алієву у зв'язку з катастрофою літака Azerbaijan Airlines. Про це повідомили на сайті президента Азербайджану.

"Під час телефонної розмови глави держав продовжили обговорення питань, пов'язаних з катастрофою пасажирського літака", – йдеться у повідомленні.

Державні пропагандистські медіа країни-агресора стверджують: Путін перепросив, що авіакатастрофа сталася в повітряному просторі Росії.

Він фактично визнав, що літак збила російська протиповітряна оборона, зазначивши, що повітряне судно нібито кілька разів намагалося зайти на посаду в Грозному, коли той "обстрілювали українські безпілотники, і засоби ППО РФ відбивали ці атаки".