У Південній Кореї перевірять всю авіасистему після найсмертоноснішої катастрофи

Авіакатастрофа у Південній Кореї забрала життя 179 людей, після цього влада хоче перевірити всі літаки

Авіакатастрофа в Південній Кореї (Фото - EPA, EFEHAN MYUNG-GU)

Виконувач обов’язків президента Південної Кореї Чой Санг-Мок наказав провести надзвичайну перевірку безпеки всієї авіаційної системи країни після найсмертоноснішої авіакатастрофи, що сталася 29 грудня. Про це повідомляє Reuters.

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Він наголосив, що пріоритетом зараз є ідентифікація жертв, підтримка їхніх сімей і лікування двох людей, що вижили.

"Навіть до оприлюднення остаточних результатів ми просимо офіційних осіб прозоро оприлюднити процес розслідування аварії та негайно повідомити родини загиблих", – сказав він.

Одразу після ліквідації Міністерству транспорту Південної Кореї доручено провести екстрену перевірку безпеки всієї системи експлуатації повітряного судна, щоб не допустити повторення авіакатастроф.

Відомство повідомило, що влада розглядає можливість проведення спеціальної перевірки 101 літака Boeing 737-800, що експлуатуються південнокорейськими авіалайнерами.

29 грудня у міжнародному аеропорту Муан у Південній Кореї розбився пасажирський літак, на борту якого була 181 людина. Майже всі загинули – вижили лише двоє.

Ця катастрофа стала найсмертоноснішою в історії авіації Південної Кореї та третьою за кількістю жертв серед подій, пов’язаних із південнокорейськими авіакомпаніями.

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