Авіакатастрофа у Південній Кореї. Пілота попереджали про зіткнення з птахом – Sky News

Літак не зміг здійснити аварійну посадку, зірвався з курсу, вийшов за межі злітно-посадкової смуги, врізався в бетонну стіну і спалахнув

Фото: ЕРА/Yonhap

Пілот літака, який зазнав аварії в Південній Кореї, повідомив про зіткнення з птахом і оголосив сигнал тривоги "Mayday" за кілька хвилин до катастрофи. Про це пише Sky News з посиланням на Міністерство транспорту країни.

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О 08:54 за місцевим часом 29 грудня пілоту літака було надано дозвіл на посадку. Всього через три хвилини диспетчерська вежа аеропорту попередила про можливість зіткнення з птахом, пишуть журналісти.

Ще за хвилину капітан передав сигнал тривоги "Mayday".

О 09:03 літак не зміг здійснити аварійну посадку, зірвався з курсу, вийшов за межі злітно-посадкової смуги, врізався в бетонну стіну і спалахнув.

"Mayday" — це міжнародний сигнал тривоги, який використовують у повітряному та морському транспорті, щоб повідомити про серйозну небезпеку, яка загрожує життю людей або судну/літаку.

29 грудня у міжнародному аеропорту Муан у Південній Кореї розбився пасажирський літак, на борту якого була 181 людина. Майже всі загинули – вижили лише двоє.

Ця катастрофа стала найсмертоноснішою в історії авіації Південної Кореї та третьою за кількістю жертв серед подій, пов’язаних із південнокорейськими авіакомпаніями.