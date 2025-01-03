У Каліфорнії унаслідок падіння літака дві людини загинули та майже два десятки поранені

Літак зазнав катастрофи неподалік від муніципального аеропорту у Фуллертоні

Поліція США (Ілюстративне фото: Veasey Conway/EPA)

У Південній Каліфорнії двоє людей загинули й ще 18 отримали поранення після того, як невеликий літак впав на промислову будівлю в четвер, 2 січня. Про це повідомив телеканал ABC News із посиланням на місцеву поліцію.

Інцидент стався у місті Фуллертон, штат Каліфорнія, неподалік від муніципального аеропорту.

Тілесні ушкодження варіюються від легких до важких. 10 осіб доставлено до лікарні. Іншим надали медичну допомогу та відпустили на місці події, повідомили поліціянти.

Федеральне авіаційне управління ідентифікувало літак як одномоторний Van's RV-10 і повідомило, що він розбився близько 14:15 за місцевим часом.

За даними онлайн ресурсу FlightAware, літак упав через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Фуллертона.