У Каліфорнії унаслідок падіння літака дві людини загинули та майже два десятки поранені
У Південній Каліфорнії двоє людей загинули й ще 18 отримали поранення після того, як невеликий літак впав на промислову будівлю в четвер, 2 січня. Про це повідомив телеканал ABC News із посиланням на місцеву поліцію.
Інцидент стався у місті Фуллертон, штат Каліфорнія, неподалік від муніципального аеропорту.
Тілесні ушкодження варіюються від легких до важких. 10 осіб доставлено до лікарні. Іншим надали медичну допомогу та відпустили на місці події, повідомили поліціянти.
Федеральне авіаційне управління ідентифікувало літак як одномоторний Van's RV-10 і повідомило, що він розбився близько 14:15 за місцевим часом.
За даними онлайн ресурсу FlightAware, літак упав через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Фуллертона.
😢 https://t.co/3r5mQIebB0 pic.twitter.com/BoeJpC728P— Valerie Smith (@ralvyandbubba) January 2, 2025
- 29 грудня 2024 року у міжнародному аеропорту Муан у Південній Кореї розбився пасажирський літак, на борту якого була 181 людина. Майже всі загинули – вижили лише двоє.
- Ця катастрофа стала найсмертоноснішою в історії авіації Південної Кореї та третьою за кількістю жертв серед подій, пов’язаних із південнокорейськими авіакомпаніями.