Авіакатастрофа у США: на борту літака перебували фігуристи, зокрема росіяни

Федерація фігурного катання США повідомила, що на борту перебувало "кілька членів нашої ковзанярської спільноти"

Пошуково-рятувальна операція (Фото: Shawn Thew / EPA)

На борту літака American Airlines, який зазнав катастрофи після зіткнення з військовим вертольотом над Вашингтоном, були фігуристи. Про це повідомив канал NBC News із посиланням на Федерацію фігурного катання США. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков стверджує, що в результаті авіакатастрофи нібито загинули росіяни.

Федерація фігурного катання США повідомила, що на борту лайнера перебувало "кілька членів нашої ковзанярської спільноти".

"Ці спортсмени, тренери та члени сімей поверталися додому з Національного табору розвитку, який проводився разом із чемпіонатом США з фігурного катання у Вічиті, штат Канзас", – йдеться в заяві організації.

Федерація пообіцяла продовжити стежити за ситуацією та опублікувати більше інформації, коли вона стане доступною.

Водночас російські пропагандистські ресурси оприлюднюють суперечливу інформацію щодо перебування на борту фігуристів з РФ. Зокрема, пропагандистський ТАСС із посиланням на джерела повідомив, що в лайнері перебували чемпіони світу з фігурного катання 1994 року Євгенія Шишкова та Вадим Наумов. Офіційного підтвердження наразі немає.

Речник диктатора РФ Пєсков під час ранкового брифінгу заявив, що на борту літака, що розбився у Вашингтоні, нібито були "російські фігуристи та інші співгромадяни". Інших деталей він не навів.

Телеканал BBC пише, що офіційні особи у Вашингтоні відмовилися підтвердити повідомлення про жертви, заявивши, що вони зосереджені на продовженні пошуково-рятувальних робіт. Телеканал CBS News повідомив, що було знайдено щонайменше 18 тіл загиблих.

У Вашингтоні пасажирський літак авіакомпанії American Airlines зіткнувся в повітрі з військовим гелікоптером Sikorsky H-60 під час заходу на посадку неподалік від Національного аеропорту імені Рейгана увечері 29 січня за місцевим часом. Один або обидва повітряних судна упали в річку Потомак.

На борту літака American Airlines було 60 пасажирів і чотири члени екіпажу. За попередніми даними, на борту гелікоптера перебувало троє людей.