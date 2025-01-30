Авиакатастрофа в США стала крупнейшей за последние 24 года. Все считаются погибшими

Поисковые работы на месте крушения (Фото: ЕРА)

В результате авиакатастрофы пассажирского самолета American Airlines возле Вашингтона уже найдены 28 тел, все пассажиры числятся погибшими. Это столкновение самолетов считается самым смертоносным в США с 2001 года, передает CNN.

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По словам начальника пожарной службы и службы скорой помощи округа Колумбия Джона Доннелли, выживших в результате столкновения самолетов над рекой Потомак нет. Экстренные службы перешли от спасательной операции к операции по восстановлению.

"Сейчас мы находимся на этапе, когда переходим от спасательной операции к восстановительной. На данный момент мы не думаем, что в этой аварии есть выжившие", – сказал он на пресс-конференции.

Джон Донелли подтвердил, что из самолета извлекли 27 тел, а из военного вертолета – одно. Всего в пассажирском самолете было 64 человека, а в вертолете – три.

Отмечается, что столкновение самолета и вертолета – наиболее смертоносная авиакатастрофа в США с 2001 года. Тогда в Белл-Харбор, Квинс (Нью-Йорк) упал самолет American Airlines, в результате чего погибли все 260 человек, которые были на борту, и еще пятеро на земле.

Опасения в саботаже или теракте не подтвердились. Число погибших в этой авиакатастрофе считается самым большим в истории США.

30 января сообщалось, что в Вашингтоне столкнулись и упали в реку рейсовый авиалайнер и военный вертолет.

Позже стало известно, что на борту самолета American Airlines находились фигуристы, в том числе россияне.

Президент США Трамп заявил, что авиакатастрофу в Вашингтоне можно было предотвратить.