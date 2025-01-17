Reuters: В двигателях разбившегося в Южной Корее самолета нашли кровь и птичьи перья

Расследование показало, что на одном из двигателей найдены перья, видеозаписи также подтверждают столкновения с птицами

Разбившийся хвост самолета (Фото: ЕРА/YONHAP)

Расследователи обнаружили птичьи перья и кровь, вероятно, в обоих двигателях самолета Jeju Air, потерпевшего катастрофу в Южной Корее в конце декабря, унеся жизни 179 человек. Об этом в пятницу сообщил источник агентства Reuters, знакомый с ходом расследования.

Самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс из Бангкока в округ Муан в Южной Корее, совершил аварийную посадку "на живот", выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся после столкновения с насыпью, напоминают журналисты.

Выжили только два члена экипажа, находившиеся в хвостовой части. Эта катастрофа стала самой масштабной в истории авиации Южной Кореи.

За несколько минут до трагедии пилот сообщил о столкновении с птицей, объявил чрезвычайную ситуацию и попытался изменить направление посадки. Диспетчеры ранее предупреждали о повышенной активности птиц в зоне аэропорта.

Расследование показало, что на одном из двигателей найдены перья, видеозаписи также подтверждают столкновения с птицами. Были ли повреждены оба двигателя, официально не сообщают.

Черные ящики самолета перестали записывать данные за несколько минут до аварии, что затрудняет выяснение обстоятельств.

29 декабря 2024 года в международном аэропорту Муан в Южной Корее разбился пассажирский самолет, на борту которого находился 181 человек. Почти все погибли – выжили только двое.

Эта катастрофа стала самой смертоносной в истории авиации Южной Кореи и третьей по количеству жертв среди событий, связанных с южнокорейскими авиакомпаниями.