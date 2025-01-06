Алиев убежден, что в крушении самолета AZAL виновата Россия

Ильхам Алиев (Фото: ЕРА)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "совершенно уверен": в произошедшей 25 декабря катастрофе самолета AZAL виновата Россия. Об этом пишет Azertag.

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"Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации", – сказал Алиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан требует справедливости, наказания виновных, полной прозрачности в расследовании и "человеческого отношения".

Президент страны добавил, что сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков.

"Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все станет на свои места, вся случившаяся картина трагедии будет известна. И это, естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней", – подытожил Алиев.

25 декабря разбился самолет в городе Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, включая членов экипажа. Известно, что погибли 38 человек. После катастрофы российский диктатор Владимир Путин дважды в два дня позвонил Алиеву, извинился за то, что "трагический инцидент" произошел в воздушном пространстве России.