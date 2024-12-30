Шольц заявил, что катастрофа AZAL – "свидетельство жестокости войны против Украины"

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российско-украинская война касается все больше невинных людей, даже за ее пределами. Так в соцсети X он отреагировал на катастрофу самолета Azerbaijan Airlines, который 25 декабря разбился в Казахстане.

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"Жестокая война России против Украины затрагивает все больше и больше невинных людей – даже за пределами Украины. Об этом свидетельствует авиакатастрофа в Актау, которая должна быть полностью расследована", – написал Шольц.

25 декабря разбился самолет в городе Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, включая членов экипажа. Известно, что погибли 38 человек. После катастрофы российский диктатор Владимир Путин дважды за два дня позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, извинился за то, что "трагический инцидент" произошел в воздушном пространстве России.

27 декабря у Байдена заявили, что видели признаки, что самолет Azerbaijan Airlines сбила российская ПВО.

28 декабря президент Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана и заявил, что Россия должна все объяснить.

С 1 января Азербайджан вводит ограничения на продолжительность пребывания для граждан России, въезжающих в страну без визы.