Шольц заявил, что катастрофа AZAL – "свидетельство жестокости войны против Украины"
Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российско-украинская война касается все больше невинных людей, даже за ее пределами. Так в соцсети X он отреагировал на катастрофу самолета Azerbaijan Airlines, который 25 декабря разбился в Казахстане.

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"Жестокая война России против Украины затрагивает все больше и больше невинных людей – даже за пределами Украины. Об этом свидетельствует авиакатастрофа в Актау, которая должна быть полностью расследована", – написал Шольц.

25 декабря разбился самолет в городе Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, включая членов экипажа. Известно, что погибли 38 человек. После катастрофы российский диктатор Владимир Путин дважды за два дня позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, извинился за то, что "трагический инцидент" произошел в воздушном пространстве России.

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