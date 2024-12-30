Шольц заявив, що катастрофа літака AZAL є "свідченням жорстокості війни проти України"

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російсько-українська війна торкається дедалі більше невинних людей, навіть поза її межами. Так у соцмережі X він відреагував на катастрофу літака Azerbaijan Airlines, який 25 грудня розбився у Казахстані.

"Жорстока війна Росії проти України зачіпає дедалі більше і більше невинних людей – навіть за межами України. Про це свідчить авіакатастрофа в Актау, яка має бути повністю розслідувана", – написав Шольц.

25 грудня розбився літак у місті Актау в Казахстані. На борту було 67 осіб, включно з членами екіпажу. Відомо, що загинули 38 людей. Після катастрофи російський диктатор Володимир Путін двічі за два дні подзвонив президенту Азербайджану Ільхаму Алієву, перепросив за те, що "трагічний інцидент" стався у повітряному просторі Росії.

27 грудня у Байдена заявили, що бачили ознаки, що літак Azerbaijan Airlines збила російська ППО.

28 грудня президент Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану і заявив, що Росія має все пояснити.

З 1 січня Азербайджан запроваджує обмеження на тривалість перебування для громадян Росії, які в'їжджають до країни без візи.