Азербайджан з 1 січня вводить обмеження на перебування росіян у країні
З 1 січня Азербайджан запроваджує обмеження на тривалість перебування для громадян Росії, які в'їжджають до країни без візи. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів Азербайджану.
Згідно з розпорядженням уряду, з 1 січня Азербайджан запроваджує обмеження для громадян РФ, які в'їжджають без візи: їхнє перебування в країні буде обмежене 90 днями протягом календарного року.
Раніше в МЗС Азербайджану зазначили, що ці зміни відповідають принципу взаємності, оскільки Росія також з 1 січня скорочує термін перебування іноземців до 90 днів на рік.
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