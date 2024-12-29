Азербайджан з 1 січня вводить обмеження на перебування росіян у країні

Раніше в МЗС Азербайджану зазначили, що ці зміни відповідають принципу взаємності

Кабінет міністрів Азербайджану (Фото: сайт уряду)

З 1 січня Азербайджан запроваджує обмеження на тривалість перебування для громадян Росії, які в'їжджають до країни без візи. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів Азербайджану.

Згідно з розпорядженням уряду, з 1 січня Азербайджан запроваджує обмеження для громадян РФ, які в'їжджають без візи: їхнє перебування в країні буде обмежене 90 днями протягом календарного року.

Раніше в МЗС Азербайджану зазначили, що ці зміни відповідають принципу взаємності, оскільки Росія також з 1 січня скорочує термін перебування іноземців до 90 днів на рік.