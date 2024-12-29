Азербайджан с 1 января вводит ограничения на пребывание россиян в стране

Ранее в МИД Азербайджана отметили, что эти изменения соответствуют принципу взаимности

Кабинет министров Азербайджана (Фото: сайт правительства)

С 1 января Азербайджан вводит ограничения на продолжительность пребывания для граждан России, въезжающих в страну без визы. Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров Азербайджана.

Согласно распоряжению правительства, с 1 января Азербайджан вводит ограничения для въезжающих без визы граждан РФ: их пребывание в стране будет ограничено 90 днями в течение календарного года.

Ранее в МИД Азербайджана отметили, что эти изменения соответствуют принципу взаимности, поскольку Россия также с 1 января сокращает срок пребывания иностранцев до 90 дней в году.