Азербайджан с 1 января вводит ограничения на пребывание россиян в стране
С 1 января Азербайджан вводит ограничения на продолжительность пребывания для граждан России, въезжающих в страну без визы. Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров Азербайджана.
Согласно распоряжению правительства, с 1 января Азербайджан вводит ограничения для въезжающих без визы граждан РФ: их пребывание в стране будет ограничено 90 днями в течение календарного года.
Ранее в МИД Азербайджана отметили, что эти изменения соответствуют принципу взаимности, поскольку Россия также с 1 января сокращает срок пребывания иностранцев до 90 дней в году.
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