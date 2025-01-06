Алієв переконаний, що у катастрофі літака AZAL винна Росія

Ільхам Алієв (Фото: ЕРА)

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що "абсолютно впевнений": в катастрофі літака AZAL, яка сталася 25 грудня, винна Росія. Про це пише Azertag.

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"Можу з упевненістю сказати, що вина за те, що азербайджанські громадяни загинули в цій катастрофі, лежить на представниках Російської Федерації", – сказав Алієв.

Він наголосив, що Азербайджан вимагає справедливості, покарання винних, повної прозорості у розслідуванні та "людського ставлення".

Президент країни додав, що зараз триває процес розшифровки чорних скриньок.

"Упевнений, що найближчим часом ми дізнаємося попередній результат, і все стане на свої місця, вся картина трагедії, що сталася, буде відома. І це, природно, буде важливим моментом у справі повного розслідування цієї трагедії й покарання винних у ній", – підсумував Алієв.

25 грудня розбився літак у місті Актау в Казахстані. На борту було 67 осіб, включно з членами екіпажу. Відомо, що загинули 38 людей. Після катастрофи російський диктатор Володимир Путін двічі за два дні телефонував Алієву, перепросив за те, що "трагічний інцидент" стався у повітряному просторі Росії.