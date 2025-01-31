Глава МИД Чехии предупредил о ловушке, которую Путин готовит на переговорах

Ян Липавский (Фото: x.com/JanLipavsky)

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что российский диктатор Владимир Путин готовит ловушку, заявляя о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского. И важно не попасть в нее, сказал он в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

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Липавский отметил, что Путин, его министр иностранных дел Лавров и некоторые пропагандисты заявляют, что не хотят вести переговоры с Украиной. Вместо этого они разговаривают с канцлером Германии Олафом Шольцем или президентом США Дональдом Трампом.

"Они хотят, чтобы мы поверили, что украинское правительство не способно вести переговоры. Мы не должны попасть в эту ловушку. Россия определенно не на пути к победе, но нам все равно понадобятся все наши силы для создания безопасной Европы", – заявил чешский дипломат.

Липавский отметил, что Путин "ясно дал понять", что никогда добровольно не признает Зеленского. Но союзники должны заставить Путина принять Зеленского в качестве президента суверенного государства для переговоров.

"Это должно быть одним из наших условий переговоров", – подчеркнул Липавский.

В 2024 году Шольц позвонил Путину, а 2 декабря он объяснил, зачем сделал это. В беседе он выразил свое мнение, что Украина имеет право быть независимым, суверенным государством.

24 января 2025 года диктатор Путин заявил о якобы готовности России к переговорам с США об окончании войны против Украины. Однако он еще раз напомнил, что Зеленский запретил переговоры с ним. Глава ОП Ермак ответил, что разговора об Украине без Украины не будет.

28 января Путин заявил, что готов к диалогу, но вновь заговорил о якобы нелегитимности Зеленского. Зеленский ответил, что Путин подтвердил, что боится диалога.

30 января президент Финляндии заявил, что на перемирие в Украине может уйти от трех до шести месяцев.