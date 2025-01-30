Президент Финляндии: Перемирие в Украине возможно через три-шесть месяцев

Президент Финляндии Александер Стубб с осторожным оптимизмом относится к стремлениям американского президента Дональда Трампа достичь мира в Украине. На встрече с журналистами 30 января он предположил, что в ближайшие месяцы возможно перемирие, передает Yle.

"Сначала будут стремиться к перемирию, на что уйдет от трех до шести месяцев, а затем и к мирным переговорам", – сказал Стубб.

По его словам, в ближайшие месяцы и дни Украину необходимо поддерживать так, чтобы она имела сильную позицию на предстоящих возможных переговорах. Его оптимизм в этом вопросе вырос после разговора с президентом Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

Что касается шансов усадить за стол переговоров российского диктатора Владимира Путина, то Стубб считает, что его нужно принуждать к диалогу, а не подталкивать. Президент Финляндии отметил метод Трампа, который выдвинул России ультиматум.

"Лично я думаю, что Путин понимает только жесткую риторику. И именно таким языком к нему сейчас обращается Дональд Трамп, и это хорошо", – сказал Стубб.

Также он убежден, что нет рисков обсуждений мира в Украине без участия самой Украины. По словам Стубба, Европа также должна принимать участие в этом диалоге в той или иной форме, так как в нем решается и будущее европейских структур безопасности.