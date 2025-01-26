Климкин: Трамп сможет договориться с Путиным о прекращении войны против Украины
Президент США Дональд Трамп сможет договориться с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу прекращения полномасштабной войны против Украины. Такое мнение LIGA.net озвучил экс-министр иностранных дел Павел Климкин.
"Если хотите мой прогноз, Трамп договорится с Путиным, поскольку Путин ему подыграет, просто подыграет в эту логику. А вот потом начнется период реализации договоренности. И если на их договоренность нам сложно повлиять, это не значит, что мы не можем, но сложно. Так вот на процесс реализации мы однозначно можем влиять", – отметил Климкин.
Он подчеркнул, что для Украины важно, чтобы Европа была изначально в этом переговорном процессе. Ведь без этого Киев может получить что-то, что просто "упадет на голову".
Также Климкин отметил, что противостоять Трампу будет тяжело. Как только кто-то пытается ему противостоять, американский президент начинает увеличивать давление и выставлять ультиматум.
"То есть с Трампом лучше сотрудничать. Иначе мы получаем то, что называется ультиматумом. Причем ультиматумом в прямом смысле этого слова", – считает экс-министр.
Климкин также отметил, что он не испытывал со стороны предыдущей администрации президента США понимания внутренних рисков Украины, эмоций во время войны, потому что они не живут в этом. И новой администрации было бы неплохо это "объяснить по пальцам".
"А Путин, можете быть уверены, получает немало информации об эмоциональном и психологическом состоянии того, что происходит в Украине. И то, что они будут этим играть, это совершенно очевидно", – подчеркнул бывший министр.
- 23 января Трамп заявил, что усилия США по достижению мира между Россией и Украиной продолжаются.
- Также президент США считает, что Украина готова к миру и нужно спрашивать у России, готова ли она пойти на прекращение огня.
- 25 января президент Зеленский отметил, что Трамп может завершить полномасштабную войну быстрее всех в мире.