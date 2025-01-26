Климкин: Трамп сможет договориться с Путиным о прекращении войны против Украины

Экс-министр отметил, что важно, чтобы Европа изначально присутствовала на этих переговорах

Павел Климкин (Фото: скрин видео)

Президент США Дональд Трамп сможет договориться с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу прекращения полномасштабной войны против Украины. Такое мнение LIGA.net озвучил экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

"Если хотите мой прогноз, Трамп договорится с Путиным, поскольку Путин ему подыграет, просто подыграет в эту логику. А вот потом начнется период реализации договоренности. И если на их договоренность нам сложно повлиять, это не значит, что мы не можем, но сложно. Так вот на процесс реализации мы однозначно можем влиять", – отметил Климкин.

Он подчеркнул, что для Украины важно, чтобы Европа была изначально в этом переговорном процессе. Ведь без этого Киев может получить что-то, что просто "упадет на голову".

Также Климкин отметил, что противостоять Трампу будет тяжело. Как только кто-то пытается ему противостоять, американский президент начинает увеличивать давление и выставлять ультиматум.

"То есть с Трампом лучше сотрудничать. Иначе мы получаем то, что называется ультиматумом. Причем ультиматумом в прямом смысле этого слова", – считает экс-министр.

Климкин также отметил, что он не испытывал со стороны предыдущей администрации президента США понимания внутренних рисков Украины, эмоций во время войны, потому что они не живут в этом. И новой администрации было бы неплохо это "объяснить по пальцам".

"А Путин, можете быть уверены, получает немало информации об эмоциональном и психологическом состоянии того, что происходит в Украине. И то, что они будут этим играть, это совершенно очевидно", – подчеркнул бывший министр.