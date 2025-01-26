Клімкін: Трамп зможе домовитися з Путіним про припинення війни проти України

Ексміністр зазначив, що важливо, щоб Європа з самого початку була присутня на цих перемовинах

Павло Клімкін (Фото: скрін відео)

Президент США Дональд Трамп зможе домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення повномасштабної війни проти України. Таку думку LIGA.net озвучив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

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"Якщо хочете мій прогноз, Трамп домовиться з Путіним, оскільки Путін йому підіграє, просто підіграє в цю логіку. А от потім почнеться період реалізації домовленості. І якщо на їх домовленість нам складно вплинути, це не означає, що ми не можемо, але складно. То от на процес реалізації ми однозначно можемо впливати", – зазначив Клімкін.

Він підкреслив, що для України важливо, щоб Європа була з самого початку у цьому переговорному процесі. Адже без цього Київ може отримати щось, що просто "впаде на голову".

Також Клімкін зазначив, що протистояти Трампу буде важко. Як тільки хтось намагається йому протистояти, то американський президент починає збільшувати тиск і виставляти ультиматум.

"Тобто, з Трампом краще співпрацювати. Інакше ми отримуємо те, що називається ультиматумом. Причому ультиматумом в прямому сенсі цього слова", – вважає ексміністр.

Клімкін також зазначив, що він не відчував з боку попередньої адміністрації президента США розуміння внутрішніх ризиків України, емоцій під час війни, адже вони не живуть в цьому. І новій адміністрації було б непогано це "пояснити на пальцях".

"А Путін, можете бути впевнені, отримує чимало інформації про емоційний та психологічний стан там того, що відбувається в Україні. І те, що вони будуть цим грати, це абсолютно очевидно", – підкреслив колишній міністр.