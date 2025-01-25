"Зупинив сепаратизм". Зеленський пояснив чому заборонив вести перемовини з Путіним

За словами президента, було багато каналів, через які Путін намагався тиснути на Україну

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви Росії щодо указу Ради нацбезпеки та оборони, який забороняє переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. На зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду він пояснив, навіщо підписував цей документ.

За словами Зеленського, Путін почав дуже швидко будувати велику кількість різних каналів разом із сепаратистами та представниками інших держав щодо впливу на Україну та безпосередньо на нього. Росія пробувала тиснути через багато різних коридорів: депутатів України та Європи, через США.

Як зазначив Зеленський, було багато перемовних майданчиків та "тіньових коридорів", але він це швидко зупинив.

"Просто зупинив сепаратизм у нашій державі тим, що зупинив будь-кому в Україні проводити ті чи інші переговори з російською стороною, з прихильниками Путіна впродовж війни... Я зрозумів, що ми і наші відповідні органи не можемо це контролювати. Тому я прийняв абсолютно справедливе рішення", – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що саме він є лідером України та будь-яких перемовин з Росією. За його словами, він розуміє, що Путіну це не подобається, бо він мав багато каналів впливу. Через те і було прийняте рішення про заборону будь-яких перемовин з РФ.

23 січня президент Трамп заявив, що зусилля США щодо досягнення миру між Росією та Україною тривають.

24 січня 2025 року диктатор Путін заявив про нібито готовність Росії до переговорів зі США щодо закінчення війни проти України. Однак він у черговий раз нагадав, що Зеленський заборонив перемовини з ним. Голова ОП Єрмак відповів, що розмови про Україну без України не буде.

Того ж дня президент Зеленський зазначив, що Путін хоче маніпулювати прагненням Трампа закінчити війну.