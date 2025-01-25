"Зупинив сепаратизм". Зеленський пояснив чому заборонив вести перемовини з Путіним
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви Росії щодо указу Ради нацбезпеки та оборони, який забороняє переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. На зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду він пояснив, навіщо підписував цей документ.

За словами Зеленського, Путін почав дуже швидко будувати велику кількість різних каналів разом із сепаратистами та представниками інших держав щодо впливу на Україну та безпосередньо на нього. Росія пробувала тиснути через багато різних коридорів: депутатів України та Європи, через США.

Як зазначив Зеленський, було багато перемовних майданчиків та "тіньових коридорів", але він це швидко зупинив.

"Просто зупинив сепаратизм у нашій державі тим, що зупинив будь-кому в Україні проводити ті чи інші переговори з російською стороною, з прихильниками Путіна впродовж війни... Я зрозумів, що ми і наші відповідні органи не можемо це контролювати. Тому я прийняв абсолютно справедливе рішення", – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що саме він є лідером України та будь-яких перемовин з Росією. За його словами, він розуміє, що Путіну це не подобається, бо він мав багато каналів впливу. Через те і було прийняте рішення про заборону будь-яких перемовин з РФ.

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