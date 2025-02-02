Зеленський: Путін боїться прямого діалогу з Україною, для нього це програш

Президент зазначив, що спочатку США мають обговорити кроки для досягнення миру з Україною, а вже потім з Росією

Володимир Зеленський (Фото: ВП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не хоче закінчувати війну справедливо, натомість хоче знищити українську свободу і незалежність. Агресор боїться прямого діалогу з Україною, сказав він в інтерв’ю для Associated Press.

"Це не пафосні слова, це їх бажання й ціль. Коли я кажу, що вони не досягли своїх цілей, вони не досягли головного – не зруйнували незалежність України. Україна стоїть, завдяки українському народу, нашій армії й нашим партнерам", – зазначив президент.

За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін боїться прямих перемовин з Україною, бо, на його думку, – це програш і слабкість. Замість цього він продовжує "проштовхувати старий наратив" стосовно того, що це не повномасштабна війна Росії проти України, а нібито війна між Заходом і Росією.

"Визнати, що він програє Україні, для нього нестерпно", – каже Зеленський.

Він зазначив, що Путін подає сигнали, що нібито хоче говорити, але не з Україною, а з США та Дональдом Трампом. Однак переговори про Україну без України не призведуть до результату, підкреслив президент.

За його словами, спочатку Україна має обговорити конкретні кроки для припинення повномасштабної війни із США. І після цього, якщо Трамп захоче, він може говорити з росіянами.

В іншому випадку, може повторитися ситуація як із 46-м президентом США Джо Байденом, який зустрічався із Путіним у Швейцарії у 2021 році.

"Я не знаю, про що вони домовлялись, і я не знаю, як вони домовлялись. Але наші землі залишились в окупації й мало того, повномасштабна війна потім почалась", – резюмував Зеленський.

24 січня 2025 року Путін заявив про нібито готовність Росії до переговорів із США про закінчення війни проти України. Однак він укотре нагадав, що Зеленський заборонив переговори з ним. Голова ОП Єрмак відповів, що розмови про Україну без України не буде.

Того ж дня президент Зеленський зазначив, що Путін хоче маніпулювати прагненням Трампа закінчити війну.

1 лютого Трамп заявив, що він із Путіним скоро вживе "суттєвих" заходів для завершення війни.

Зеленський заявив, що говорити про Україну без України – небезпечно для всіх.