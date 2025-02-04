Зеленський: Україна піде на переговори з Путіним, Трампом та Європою, якщо це буде єдиним варіантом
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський готовий до участі у потенційних переговорах за участю диктатора Володимира Путіна, а також лідера США Дональда Трампа та європейських представників, якщо це буде єдиним варіантом для досягнення миру. Про це голова держави розповів в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

За словами Зеленського, Україна однозначно піде на такі переговори, якщо це буде єдиним варіантом, у межах якого можна буде принести мир українським громадянам та не втрачати людей.

"Яке має значення, як я до нього [Путіна] ставлюся? Я не буду добрим до нього, і я вважаю його ворогом. І, чесно кажучи, я думаю, що він також вважає мене ворогом. Ось і все", – зазначив президент.

Тим часом російський режим регулярно заперечує можливість переговорів з Україною, посилаючись на нібито нелегітимність її влади. Зеленський заявляв, що Путін боїться прямих перемовин з Україною, бо вважає, що це є програшем і слабкістю.

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