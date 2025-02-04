Зеленський: Україна піде на переговори з Путіним, Трампом та Європою, якщо це буде єдиним варіантом
Президент Володимир Зеленський готовий до участі у потенційних переговорах за участю диктатора Володимира Путіна, а також лідера США Дональда Трампа та європейських представників, якщо це буде єдиним варіантом для досягнення миру. Про це голова держави розповів в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.
За словами Зеленського, Україна однозначно піде на такі переговори, якщо це буде єдиним варіантом, у межах якого можна буде принести мир українським громадянам та не втрачати людей.
"Яке має значення, як я до нього [Путіна] ставлюся? Я не буду добрим до нього, і я вважаю його ворогом. І, чесно кажучи, я думаю, що він також вважає мене ворогом. Ось і все", – зазначив президент.
Тим часом російський режим регулярно заперечує можливість переговорів з Україною, посилаючись на нібито нелегітимність її влади. Зеленський заявляв, що Путін боїться прямих перемовин з Україною, бо вважає, що це є програшем і слабкістю.
- 24 січня 2025 року Путін заявив про нібито готовність Росії до переговорів із США про закінчення війни проти України. Однак він укотре нагадав, що Зеленський заборонив переговори з ним. Голова ОП Єрмак відповів, що розмови про Україну без України не буде.
- Того ж дня президент Зеленський зазначив, що Путін хоче маніпулювати прагненням Трампа закінчити війну.
- 2 лютого український лідер заявив, що переговори між США та Росією без участі України були б "дуже небезпечними" для всіх. 3 лютого Трамп повідомив, що переговори з Україною та Росією проходять "досить добре".