Зеленський: Формат мирних переговорів залежатиме від плану завершення війни
Формат мирних переговорів залежатиме від плану завершення російсько-української війни. Про це на пресконференції з молдовською колегою Маєю Санду заявив президент Володимир Зеленський.
На його думку, ідеальний формат переговорів має включати Україну, США, Європу та Росію. Водночас "спільного плану немає, є лише наш документ — Формула миру", сказав Зеленський.
"Контакти [щодо завершення війни] можуть бути у різних форматах. Формати залежать від того, який буде план", — заявив глава держави.
Він також висловив думку, що у президента США Дональда Трампа є "великі шанси" завершити війну, але робити він це має в узгодженні з Україною.
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