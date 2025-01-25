Зеленський: Формат мирних переговорів залежатиме від плану завершення війни

Глава держави висловив думку, що у президента США Дональда Трампа є "великі шанси" завершити війну

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Формат мирних переговорів залежатиме від плану завершення російсько-української війни. Про це на пресконференції з молдовською колегою Маєю Санду заявив президент Володимир Зеленський.

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На його думку, ідеальний формат переговорів має включати Україну, США, Європу та Росію. Водночас "спільного плану немає, є лише наш документ — Формула миру", сказав Зеленський.

"Контакти [щодо завершення війни] можуть бути у різних форматах. Формати залежать від того, який буде план", — заявив глава держави.

Він також висловив думку, що у президента США Дональда Трампа є "великі шанси" завершити війну, але робити він це має в узгодженні з Україною.