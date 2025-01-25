Зеленский: Формат мирных переговоров будет зависеть от плана завершения войны

Глава государства выразил мнение, что у президента США Дональда Трампа есть "большие шансы" завершить войну

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Формат мирных переговоров будет зависеть от плана завершения рос-украинской войны. Об этом на пресс-конференции с молдовской коллегой Майей Санду заявил президент Владимир Зеленский.

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По его мнению, идеальный формат переговоров должен включать в себя Украину, США, Европу и Россию. В то же время, "общего плана нет, есть только наш документ — Формула мира", сказал Зеленский.

"Контакты [по завершению войны] могут быть в разных форматах. Форматы зависят от того, каков будет план", – заявил глава государства.

Он также выразил мнение, что у президента США Дональда Трампа есть "большие шансы" завершить войну, но делать это должно в согласовании с Украиной.