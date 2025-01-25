Зеленский: Формат мирных переговоров будет зависеть от плана завершения войны
Формат мирных переговоров будет зависеть от плана завершения рос-украинской войны. Об этом на пресс-конференции с молдовской коллегой Майей Санду заявил президент Владимир Зеленский.
По его мнению, идеальный формат переговоров должен включать в себя Украину, США, Европу и Россию. В то же время, "общего плана нет, есть только наш документ — Формула мира", сказал Зеленский.
"Контакты [по завершению войны] могут быть в разных форматах. Форматы зависят от того, каков будет план", – заявил глава государства.
Он также выразил мнение, что у президента США Дональда Трампа есть "большие шансы" завершить войну, но делать это должно в согласовании с Украиной.
- 24 января 2025 года диктатор Путин заявил о якобы готовности России к переговорам с США по окончании войны против Украины и других вопросов. Глава ОП Ермак ответил, что разговора об Украине без Украины не будет.
- Президент Зеленский сообщил, что Путин хочет манипулировать стремлением лидера США Трампа достичь мира.