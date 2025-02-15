Шольц выступил в Мюнхене. Ответил Вэнсу, высказался об ультраправых и мире в Украине

Украинские границы не должны меняться силой, мы никогда не поддержим навязанный Украине мир, сказал немецкий лидер

Олаф Шольц (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на Мюнхенской конференции безопасности. В частности, он ответил вице-президенту США Джею Ди Вэнсу на его критику европейской демократии.

"Мы не принимаем, когда посторонние будут вмешиваться в наши выборы и нашу демократию. Это недопустимо, особенно среди союзников и друзей. Мы решительно это отвергаем. Мы сами будем решать, что происходит с нашей демократией", – сказал Шольц.

Ранее вице-президент США раскритиковал организаторов конференции за то, что не позвали представителей популистских партий, таких как Альтернатива для Германии, заявив, что "мы должны вести диалог, даже если не соглашаемся с ними".

Шольц заявил: "Как демократическая страна, мы считаем, что в стране правые партии не должны быть у власти и ввиду истории нашей страны мы не будем никоим образом с ними сотрудничать".

Касаясь темы российско-украинской войны, немецкий канцлер сказал, что в Европе "все стремятся к справедливому миру для Украины" и подчеркнул: украинские границы не должны меняться силой.

"Как сторонники демократии мы стоим на стороне Украины. Поэтому я рад, что в США подтвердили нашу общую цель сохранить независимость и суверенность Украины <...> Победа России и распад Украины не приведут к миру и порядку в Европе. Мы никогда не поддержим навязанный Украине мир. Мы также не согласимся на любое решение, которое разделяет европейскую и американскую безопасность. От этого выиграет только Путин", – заявил Шольц.