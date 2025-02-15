Шольц виступив у Мюнхені. Відповів Венсу, висловився про ультраправих та мир в Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає на Мюнхенській безпековій конференції. Зокрема він відповів віцепрезиденту США Джею Ді Венсу на його критику європейської демократії.
"Ми не приймаємо, коли сторонні будуть втручатися в наші вибори та в нашу демократію. Це недопустимо, особливо серед союзників та друзів. Ми рішуче це відкидаємо. Ми самі будемо вирішувати, що відбувається з нашою демократією", – сказав Шольц.
Раніше віцепрезидент США розкритикував організаторів конференції за те, що не покликали представників популістських партій, таких як Альтернатива для Німеччини, заявивши, що "ми маємо вести діалог, навіть якщо не погоджуємося з ними".
Шольц заявив: "Як демократична країна, ми вважаємо, що в країні праві партії не мають бути при владі та зважаючи на історію нашої країни, ми не будемо жодним чином з ними співпрацювати".
Торкаючись теми російсько-української війни, німецький канцлер сказав, що у Європі "усі прагнуть справедливого миру для України" та наголосив: українські кордони не мають змінюватися силою.
"Як прихильники демократії ми стоїмо на боці України. Тому я радий, що в США підтвердили нашу спільну мету зберегти незалежність та суверенність України <...> Перемога Росії та розпад України не приведуть до миру та порядку в Європі. Ми ніколи не підтримаємо навʼязаний Україні мир. Ми також не погодимось на будь-яке рішення, яке розділяє європейську та американську безпеку. Від цього виграє тільки Путін", – заявив Шольц.
- З 14 до 16 лютого у Мюнхені відбувається безпекова конференція. Відомо, що президент Володимир Зеленський має зустрітися на її полях з Венсом.
- Вчора, 14 лютого, віцепрезидент США виступив з промовою. Зокрема, він порадив Європі "терпіти" американського бізнесмена Ілона Маска і сказав, що найбільшою загрозою для Сполучених Штатів є не Росія чи Китай, а "відхід Європи від основних цінностей, які поділяють і США".