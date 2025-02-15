Шольц виступив у Мюнхені. Відповів Венсу, висловився про ультраправих та мир в Україні

Українські кордони не мають змінюватися силою, ми ніколи не підтримаємо навʼязаний Україні мир, сказав німецький лідер

Олаф Шольц (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає на Мюнхенській безпековій конференції. Зокрема він відповів віцепрезиденту США Джею Ді Венсу на його критику європейської демократії.

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"Ми не приймаємо, коли сторонні будуть втручатися в наші вибори та в нашу демократію. Це недопустимо, особливо серед союзників та друзів. Ми рішуче це відкидаємо. Ми самі будемо вирішувати, що відбувається з нашою демократією", – сказав Шольц.

Раніше віцепрезидент США розкритикував організаторів конференції за те, що не покликали представників популістських партій, таких як Альтернатива для Німеччини, заявивши, що "ми маємо вести діалог, навіть якщо не погоджуємося з ними".

Шольц заявив: "Як демократична країна, ми вважаємо, що в країні праві партії не мають бути при владі та зважаючи на історію нашої країни, ми не будемо жодним чином з ними співпрацювати".

Торкаючись теми російсько-української війни, німецький канцлер сказав, що у Європі "усі прагнуть справедливого миру для України" та наголосив: українські кордони не мають змінюватися силою.

"Як прихильники демократії ми стоїмо на боці України. Тому я радий, що в США підтвердили нашу спільну мету зберегти незалежність та суверенність України <...> Перемога Росії та розпад України не приведуть до миру та порядку в Європі. Ми ніколи не підтримаємо навʼязаний Україні мир. Ми також не погодимось на будь-яке рішення, яке розділяє європейську та американську безпеку. Від цього виграє тільки Путін", – заявив Шольц.