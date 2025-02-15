Бербок: Від Келлога та Рубіо чула зовсім інший тон, аніж від віцепрезидента Венса
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що чула від спецпредставника президента США Кіта Келлога та держсекретаря Марко Рубіо "зовсім інший тон", порівняно з віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Заяву політикині на Мюнхенській конференції передає німецьке медіа Tagesschau.
"Сьогодні я мала зустріч з міністром закордонних справ [держсекретарем] і спецпредставником президента США щодо України й чула зовсім інший тон", – зазначила Бербок.
Обидва чиновники ясно дали зрозуміти, що на карту поставлена єдність НАТО, що контрастувало з промовою Венса, зауважує медіа.
За словами чиновниці, йдеться про забезпечення суверенітету держав та міцного миру, і саме у такий спосіб європейці будуть продовжувати оцінювати своє партнерство зі США.
Згодом стало відомо про зустріч Бербок з Венсом. Напередодні той заявляв про нібито "відступ" свободи слова у Європі, проте міністерка зазначила, що у них це називають "оборонною демократією"
"Ті, хто здатен захистити себе, борються з ворогами своєї власної демократії. А наш головний ворог – і тут я, напевно, не погоджуся з учорашнім виступом [Венса] – це Росія", – наголосила очільниця німецької дипломатії.
Також Бербок заявила, що світ переживає "момент істини" у зв'язку з можливими переговорами про припинення війни в Україні.
На думку чиновниці, кожна людина у світі має вирішити, чи перебуває вона на боці вільного світу, або тих, хто проти нього бореться.
- Вчора, 14 лютого, віцепрезидент США виступив з промовою. Зокрема, він порадив Європі "терпіти" американського бізнесмена Маска і сказав, що найбільшою загрозою для Сполучених Штатів є не Росія чи Китай, а "відхід Європи від основних цінностей, які поділяють і США".
- Генсек НАТО Рютте назвав промову віцепрезидента США Венса "філософською" та закликав європейські країни збільшити витрати на оборону. Канцлер Шольц заявив, що Німеччина не приймає, коли сторонні втручаються в її вибори та в її демократію.
- Серед іншого, Венс у Мюнхені зустрівся з лідеркою проросійської ультраправої партії Альтернатива для Німеччини Алісою Вайдель, яку підтримує Маск.