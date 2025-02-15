Бербок: Від Келлога та Рубіо чула зовсім інший тон, аніж від віцепрезидента Венса

Марко Рубіо та Анналена Бербок (Фото: Sean Gallup / EPA)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що чула від спецпредставника президента США Кіта Келлога та держсекретаря Марко Рубіо "зовсім інший тон", порівняно з віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Заяву політикині на Мюнхенській конференції передає німецьке медіа Tagesschau.

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"Сьогодні я мала зустріч з міністром закордонних справ [держсекретарем] і спецпредставником президента США щодо України й чула зовсім інший тон", – зазначила Бербок.

Обидва чиновники ясно дали зрозуміти, що на карту поставлена єдність НАТО, що контрастувало з промовою Венса, зауважує медіа.

За словами чиновниці, йдеться про забезпечення суверенітету держав та міцного миру, і саме у такий спосіб європейці будуть продовжувати оцінювати своє партнерство зі США.

Згодом стало відомо про зустріч Бербок з Венсом. Напередодні той заявляв про нібито "відступ" свободи слова у Європі, проте міністерка зазначила, що у них це називають "оборонною демократією"

"Ті, хто здатен захистити себе, борються з ворогами своєї власної демократії. А наш головний ворог – і тут я, напевно, не погоджуся з учорашнім виступом [Венса] – це Росія", – наголосила очільниця німецької дипломатії.

Також Бербок заявила, що світ переживає "момент істини" у зв'язку з можливими переговорами про припинення війни в Україні.

На думку чиновниці, кожна людина у світі має вирішити, чи перебуває вона на боці вільного світу, або тих, хто проти нього бореться.