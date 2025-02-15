Через Трампа Макрон скликає лідерів Європи на екстрений саміт – Сікорський
Президент Франції Емманюель Макрон скликає європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі, який відбудеться у понеділок, 17 лютого. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на Мюнхенській безпековій конференції, передає видання Politico.
"Я дуже радий, що президент Макрон викликав наших лідерів до Парижа", – заявив посадовець.
Він очікує, що європейські лідери "дуже серйозно" обговорять проблеми, які ставить перед ними президент США Дональд Трамп.
За словами чиновника, президент США має метод роботи, який росіяни називають "розвідка боєм".
"[Це коли] ви давите та бачите, що відбувається, а потім змінюєте свою позицію... І нам потрібно відповісти", – пояснив Сікорський.
Наразі незрозуміло, чи братимуть у зустрічі в Парижі усі лідери Євросоюзу або лише невелика група, і чи будуть запрошені інші європейські високопосадовці, як-от прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро не підтвердив і не спростував дані щодо надзвичайного саміту.
Пізніше Сікорський повідомив, що прем'єр Польщі Дональд Туск відвідає Париж за запрошенням Макрона.
"Нам потрібно продемонструвати нашу силу та єдність", – зазначив голова польського МЗС.
- 14 лютого віцепрезидент США виступив з промовою на Мюнхенській конференції. Зокрема, він порадив Європі "терпіти" американського бізнесмена Маска і сказав, що найбільшою загрозою для Сполучених Штатів є не Росія чи Китай, а "відхід Європи від основних цінностей, які поділяють і США".
- Канцлер ФРН Шольц заявив, що Німеччина не сприймає, коли сторонні втручаються в її вибори та в її демократію.
- Міністерка закордонних справ ФРН Бербок заявила, що чула від спецпредставника президента США Келлога та держсекретаря Рубіо "зовсім інший тон", порівнюючи з віцепрезидентом Венсом.