Через Трампа Макрон скликає лідерів Європи на екстрений саміт – Сікорський

Голова польської дипломатії вважає, що президент США робить "розвідку боєм" – і європейським країнам потрібно відповісти на це

Емманюель Макрон (Фото: AURELIEN MORISSARD / EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон скликає європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі, який відбудеться у понеділок, 17 лютого. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на Мюнхенській безпековій конференції, передає видання Politico.

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"Я дуже радий, що президент Макрон викликав наших лідерів до Парижа", – заявив посадовець.

Він очікує, що європейські лідери "дуже серйозно" обговорять проблеми, які ставить перед ними президент США Дональд Трамп.

За словами чиновника, президент США має метод роботи, який росіяни називають "розвідка боєм".

"[Це коли] ви давите та бачите, що відбувається, а потім змінюєте свою позицію... І нам потрібно відповісти", – пояснив Сікорський.

Наразі незрозуміло, чи братимуть у зустрічі в Парижі усі лідери Євросоюзу або лише невелика група, і чи будуть запрошені інші європейські високопосадовці, як-от прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро не підтвердив і не спростував дані щодо надзвичайного саміту.

Пізніше Сікорський повідомив, що прем'єр Польщі Дональд Туск відвідає Париж за запрошенням Макрона.

"Нам потрібно продемонструвати нашу силу та єдність", – зазначив голова польського МЗС.