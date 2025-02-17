Туск: Польша не планирует посылать войска в Украину, но поддержит тех, кто захочет
Дональд Туск (Фото: Rafal Guz/EPA)

Польша не планирует посылать своих военных на украинскую территорию, но будет поддерживать страны, которые будут готовы предоставить такие гарантии, сообщил польский премьер-министр Дональд Туск . Об этом он рассказал перед вылетом на встречу лидеров Европы в Париже, передает радио RMF24.

Туск подчеркнул, что Польша и дальше будет поддерживать Украину согласно своим возможностям – финансово и гуманитарно, а также в рамках военной помощи.

"Мы можем и должны играть положительную роль. Под позитивной ролью я имею в виду тесное сотрудничество между Польшей, Украиной – в вопросах войны и мира, с Европейским Союзом, Соединенными Штатами и европейскими странами, такими как Великобритания и Норвегия", – пояснил политик.

Накануне британский премьер Кир Стармер заявил о готовности разместить войска в Украине для обеспечения гарантий безопасности и выполнения мирного соглашения.

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