Туск: Польша не планирует посылать войска в Украину, но поддержит тех, кто захочет

Премьер подчеркнул, что Польша и дальше будет поддерживать Украину согласно своим возможностям

Дональд Туск (Фото: Rafal Guz/EPA)

Польша не планирует посылать своих военных на украинскую территорию, но будет поддерживать страны, которые будут готовы предоставить такие гарантии, сообщил польский премьер-министр Дональд Туск . Об этом он рассказал перед вылетом на встречу лидеров Европы в Париже, передает радио RMF24.

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Туск подчеркнул, что Польша и дальше будет поддерживать Украину согласно своим возможностям – финансово и гуманитарно, а также в рамках военной помощи.

"Мы можем и должны играть положительную роль. Под позитивной ролью я имею в виду тесное сотрудничество между Польшей, Украиной – в вопросах войны и мира, с Европейским Союзом, Соединенными Штатами и европейскими странами, такими как Великобритания и Норвегия", – пояснил политик.

Накануне британский премьер Кир Стармер заявил о готовности разместить войска в Украине для обеспечения гарантий безопасности и выполнения мирного соглашения.

17 февраля в Париже президент Макрон проведет экстренный саммит лидеров стран Европы, чтобы обсудить безопасность на континенте и российско-украинскую войну. Во встрече также должен принять участие премьер Британии Стармер, генсек НАТО Рютте и чиновники ЕС фон дер Ляйен и Кошту.

Глава польской дипломатии Сикорский объяснял, что на западе европейские лидеры "очень серьезно" обсудят проблемы, которые ставит перед ними президент США Трамп. О проведении встречи стало известно на Мюнхенской конференции, во время которой вице-президент Штатов Венс раскритиковал Европу в своей речи.