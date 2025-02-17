Туск: Польща не планує надсилати війська до України, але підтримає тих, хто захоче

Дональд Туск (Фото: Rafal Guz / EPA)

Польща не планує надсилати своїх військових на українську територію, але підтримуватиме країни, які будуть готові надати такі гарантії, повідомив польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Про це він розповів перед вильотом на зустріч лідерів Європи у Парижі, передає радіо RMF24.

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Туск підкреслив, що Польща й надалі підтримуватиме Україну згідно зі своїми можливостями – фінансово й гуманітарно, а також у межах військової допомоги.

"Ми можемо і повинні відігравати позитивну роль. Під позитивною роллю я маю на увазі якомога тіснішу співпрацю між Польщею, Україною – у питаннях війни та миру, з Європейським Союзом, Сполученими Штатами та європейськими країнами, такими як Велика Британія та Норвегія", – пояснив політик.

Напередодні британський прем'єр Кір Стармер заявив про готовність розмістити війська в Україні для забезпечення гарантій безпеки та виконання мирної угоди.

17 лютого у Парижі президент Макрон проведе екстрений саміт лідерів країн Європи, щоб обговорити безпеку на континенті та російсько-українську війну. У зустрічі також має взяти участь прем'єр Британії Стармер, генсек НАТО Рютте та топпосадовці ЄС фон дер Ляєн і Кошту.

Глава польської дипломатії Сікорський пояснював, що на заході європейські лідери "дуже серйозно" обговорять проблеми, які ставить перед ними президент США Трамп. Про проведення зустрічі стало відомо на Мюнхенській конференції, під час якої віцепрезидент Штатів Венс розкритикував Європу у своїй промові.