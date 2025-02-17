Туск: Польща не планує надсилати війська до України, але підтримає тих, хто захоче
Дональд Туск (Фото: Rafal Guz / EPA)

Польща не планує надсилати своїх військових на українську територію, але підтримуватиме країни, які будуть готові надати такі гарантії, повідомив польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Про це він розповів перед вильотом на зустріч лідерів Європи у Парижі, передає радіо RMF24.

Туск підкреслив, що Польща й надалі підтримуватиме Україну згідно зі своїми можливостями – фінансово й гуманітарно, а також у межах військової допомоги.

"Ми можемо і повинні відігравати позитивну роль. Під позитивною роллю я маю на увазі якомога тіснішу співпрацю між Польщею, Україною – у питаннях війни та миру, з Європейським Союзом, Сполученими Штатами та європейськими країнами, такими як Велика Британія та Норвегія", – пояснив політик.

Напередодні британський прем'єр Кір Стармер заявив про готовність розмістити війська в Україні для забезпечення гарантій безпеки та виконання мирної угоди.

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