Стармер заявив про готовність розмістити британські війська в Україні

Прем'єр Британії каже, що це може стати внеском країни у забезпечення гарантій безпеки для України та виконання будь-якої мирної угоди

Кір Стармер (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність розмістити війська в Україні для забезпечення гарантій безпеки та виконання мирної угоди. Про це він написав у статті для газети The Telegraph.

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Стармер заявив, що Велика Британія готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи щодо гарантій безпеки для України.

Це охоплює подальшу підтримку українських військових, на яку Лондон вже виділив 3 млрд фунтів стерлінгів (близько $3,6 млрд) на рік принаймні до 2030 року.

"Але це також означає готовність і бажання зробити внесок у забезпечення гарантій безпеки для України шляхом розміщення наших власних військ на місці, якщо це необхідно", – заявив британський прем'єр.

Він наголосив, що не каже це "легковажно", і "дуже глибоко" відчуває відповідальність, пов’язану з потенційним завданням шкоди британським військовим чоловікам і жінкам.

"Але будь-яка роль у допомозі гарантувати безпеку України допомагає гарантувати безпеку нашого континенту та безпеку цієї країни", – написав він.

Стармер зазначив, що коли настане кінець цієї війни, це не може просто стати тимчасовою паузою перед тим, як російський диктатор Володимир Путін знову нападе.

"Але, по-друге, хоча європейські країни повинні активізуватися в цей момент – і ми це зробимо, – підтримка США залишатиметься критичною, а гарантії безпеки від США є важливими для міцного миру, тому що лише США можуть стримати Путіна від повторного нападу", – переконаний Стармер.

Тому найближчими днями він має намір зустрітися із президентом США Дональдом Трампом і працювати з ним та всіма партнерами з G7, щоб допомогти досягти необхідної міцної угоди.

Він також наголосив, що Україна повинна бути за столом переговорів, адже її відсутність там означала б згоду з позицією Путіна, що Україна "не є справжньою нацією".

"У нас не може бути ситуації, подібної до Афганістану, де США вели прямі переговори з Талібаном і виключили афганський уряд. Я впевнений, що президент Трамп також захоче цього уникнути", – написав він.

Також Стармер переконаний, що, хоча членство України в НАТО може зайняти час, треба продовжувати підтримувати незворотний шлях країни до цього.