Стармер заявил о готовности разместить британские войска в Украине

Премьер Британии говорит, что это может стать вкладом страны в обеспечение гарантий безопасности для Украины и выполнение любого мирного соглашения

Кир Стармер (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности разместить войска в Украине для обеспечения гарантий безопасности и выполнения мирного соглашения. Об этом он написал в статье для газеты The Telegraph.

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Стармер заявил, что Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины.

Это включает в себя дальнейшую поддержку украинских военных, на которую Лондон уже выделил 3 млрд фунтов стерлингов (около $3,6 млрд) в год по крайней мере до 2030 года.

"Но это также означает готовность и желание внести вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины путем размещения наших собственных войск на месте, если это необходимо", – заявил британский премьер.

Он подчеркнул, что не говорит это "легкомысленно", и "очень глубоко" чувствует ответственность, связанную с потенциальным нанесением вреда британским военнослужащим мужчинам и женщинам.

"Но любая роль в помощи гарантировать безопасность Украины помогает обеспечить безопасность нашего континента и безопасность этой страны", – написал он.

Стармер отметил, что когда придет конец этой войны, это не может просто стать временной паузой перед тем, как российский диктатор Владимир Путин снова нападет.

"Но, во-вторых, хотя европейские страны должны активизироваться в этот момент – и мы это сделаем, – поддержка США будет оставаться критической, а гарантии безопасности от США важны для прочного мира, потому что только США могут сдержать Путина от повторного нападения", – убежден Стармер.

Поэтому в ближайшие дни он намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом и работать с ним и всеми партнерами по G7, чтобы помочь достичь необходимого крепкого соглашения.

Он также подчеркнул, что Украина должна быть за столом переговоров, так как ее отсутствие там означало бы согласие с позицией Путина, что Украина "не является настоящей нацией".

"У нас не может быть ситуации, подобной Афганистану, где США вели прямые переговоры с Талибаном и исключили афганское правительство. Я уверен, что президент Трамп также захочет этого избежать", – написал он.

Также Стармер убежден, что хотя членство Украины в НАТО может занять время, нужно продолжать поддерживать необратимый путь страны к этому.