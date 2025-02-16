"Очень, очень скоро". Трамп ответил, когда может встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии "очень скоро". Об этом из города Дейтона-Бич, Флорида, сообщили корреспонденты вашингтонского Fox 5.
У главы Белого дома спросили, можно ли говорить о какой-то дате встречи с Путиным, Трамп сказал: "Нет, никакой даты, но это может произойти очень, очень скоро".
Отвечая на уточняющий вопрос, состоится ли встреча этого месяца, Трамп повторил: "Это будет скоро. Посмотрим на положение вещей, как все пойдет. Но вы знаете, они встречаются там прямо сейчас [американские и российские чиновники]. И это вообще нужно было сделать сразу после того, как все началось [российско-украинская война],"
Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по завершению российско-украинской войны.
- 12 февраля 2025 года стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", написал президент США.
- Затем Трамп сказал, что, вероятно, встретится с диктатором РФ в Саудовской Аравии.
- 14 февраля МИД Саудовской Аравии заявил о готовности провести встречу Трампа и Путина.