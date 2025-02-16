Зеленский: Доверяю Трампу, потому что он президент США. Надеюсь, Украина ему важнее РФ

Президент выразил надежду, что Украина важнее для Трампа, чем Россия, хотя она "и не так велика"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что доверяет Дональду Трампу из-за того, что он является президентом Соединенных Штатов. Он выразил надежду, что Украина для главы Белого дома важнее России.

"Я доверяю президенту Трампу, потому что он президент Соединенных Штатов, потому что ваш народ проголосовал за него, и я уважаю их выбор", – сказал Зеленский.

Глава государства считает, что Трамп имеет большой шанс подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам. Отвечая на вопрос, считает ли он, что американский лидер "добросовестно ведет переговоры", Зеленский сказал, что очень на это надеется.

"Я бы очень хотел, чтобы Украина была в приоритете для Трампа, а не Россия. И я надеюсь, что мы важнее. Мы не так велики, как Россия, но я считаю, что стратегически Украина важнее для Соединенных Штатов, потому что мы действительно партнеры, союзники и разделяем общие ценности", – заявил украинский.