"Успех возможен". Зеленский заявил о начале работы с командой Трампа
Украина начала работу с командой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию войны и чувствует, что "успех возможен". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Именно на Америку сейчас в мире смотрят как на силу, способную не только остановить войну, но и помочь обеспечить надежность мира после войны", — отметил глава государства.
Он вспомнил свой телефонный разговор с Трампом накануне Мюнхенской конференции по безопасности, а также встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем страны Марко Рубио.
Зеленский добавил, что в Киеве ожидают визита спецпредставителя американского президента по вопросам Украины и России Кита Келлога для дальнейшего "изучения ситуации и поиска путей для сильных и действительно миротворческих решений Трампа".
"Наши команды очень подробно, внимательно работают над специальным соглашением между нашими странами, которое обязательно укрепит Америку и Украину. Мы стремимся, чтобы это стало успехом именно так, как мы договаривались", — подчеркнул президент.
Также Зеленский упомянул о встречах с сенаторами США и членами Палаты представителей на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Он подчеркнул, что и дальше будет очень много разнообразных попыток российского диктатора Владимира Путина обмануть всех и затянуть войну.
"Но настоящий мир возможен. И мы должны его достичь: Украина, Соединенные Штаты, Европа. Это наша с вами общая безопасность. Спасибо, Америка", – резюмировал президент.
- 14 февраля 2025 года в Мюнхене Зеленский встретился с американской делегацией во главе с Вэнсом. На ней вице-президент заявил, что США не хотят такого мира, который приведет к новому конфликту через несколько лет.
- 15 февраля сообщалось, что Зеленский считает вполне возможным завершить российско-украинскую войну в 2025 году, Украина над этим работает.