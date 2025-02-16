"Успех возможен". Зеленский заявил о начале работы с командой Трампа

Владимир Зеленский считает, что у диктатора РФ будут попытки обмануть всех и затянуть войну

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина начала работу с командой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию войны и чувствует, что "успех возможен". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Именно на Америку сейчас в мире смотрят как на силу, способную не только остановить войну, но и помочь обеспечить надежность мира после войны", — отметил глава государства.

Он вспомнил свой телефонный разговор с Трампом накануне Мюнхенской конференции по безопасности, а также встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем страны Марко Рубио.

Зеленский добавил, что в Киеве ожидают визита спецпредставителя американского президента по вопросам Украины и России Кита Келлога для дальнейшего "изучения ситуации и поиска путей для сильных и действительно миротворческих решений Трампа".

"Наши команды очень подробно, внимательно работают над специальным соглашением между нашими странами, которое обязательно укрепит Америку и Украину. Мы стремимся, чтобы это стало успехом именно так, как мы договаривались", — подчеркнул президент.

Также Зеленский упомянул о встречах с сенаторами США и членами Палаты представителей на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Он подчеркнул, что и дальше будет очень много разнообразных попыток российского диктатора Владимира Путина обмануть всех и затянуть войну.

"Но настоящий мир возможен. И мы должны его достичь: Украина, Соединенные Штаты, Европа. Это наша с вами общая безопасность. Спасибо, Америка", – резюмировал президент.