"Успіх можливий". Зеленський заявив про початок роботи з командою Трампа

Володимир Зеленський вважає, що у диктатора РФ будуть спроби обманути всіх і затягнути війну

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна розпочала роботу з командою президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо врегулювання війни й відчуває, що "успіх можливий". Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Саме на Америку зараз у світі дивляться як на силу, що здатна не лише зупинити війну, але й допомогти забезпечити надійність миру після війни", – зазначив глава держави.

Він згадав свою телефонну розмову з Трампом напередодні Мюнхенської безпекової конференції, а також зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем країни Марко Рубіо.

Зеленський додав, що в Києві очікують на візит спецпредставника американського президента з питань України та Росії Кіта Келлога для подальшого "вивчення ситуації та пошуку шляхів для сильних і дійсно миротворчих рішень Трампа".

"Наші команди дуже детально, уважно працюють над спеціальною угодою між нашими країнами, яка обовʼязково зміцнить Америку та Україну. Ми прагнемо, щоб це стало успіхом саме так, як ми домовлялись", – наголосив президент.

Також Зеленський згадав про зустрічі із сенаторами США та членами Палати представників на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Він наголосив, що і надалі буде дуже багато різноманітних намагань російського диктатора Володимира Путіна обманути всіх і затягнути війну.

"Але справжній мир можливий. І ми маємо його досягти: Україна, Сполучені Штати, Європа. Це наша з вами спільна безпека. Дякую, Америко", – резюмував президент.