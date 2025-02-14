Венс заявив, що США не хочуть такого миру, який призведе до конфлікту за кілька років

Зустріч у Мюнхені (Фото: Офіс президента)

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон прагне досягти довготривалого миру, а не такого, який призведе до нової війни у Східній Європі. Про це він сказав під час зустрічі з українською делегацією на чолі з президентом Володимиром Зеленським, передає Голос Америки.

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Зустріч відбулася 14 лютого на полях Мюнхенської безпекової конференції. Основна її частина була закритою для медіа. Однак Венс і Зеленський зробили декілька заяв для журналістів.

Віцепрезидент зазначив, що головна мета зустрічі, як це "окреслив президент США Дональд Трамп", полягає в тому, "щоб війна завершилася".

"Ми хочемо, аби вбивства припинилися, але ми хочемо досягти міцного, тривалого миру. Не такого миру, який призведе до конфлікту у Східній Європі лише за кілька років. Тож у нас було багато хороших розмов про те, як ми можемо досягнути цього разом, і, звичайно, у нас буде їх ще багато у дні, тижні й місяці попереду", – наголосив Венс.

Зеленський сказав, що Венс "абсолютно правий" і подякував за американську підтримку. Президент зазначив, що "нам потрібно більше говорити, більше працювати й підготувати план", як зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

Він додав, що Україні необхідні "реальні гарантії безпеки".

Зеленський назвав зустріч "хорошою", подякував Венсу та всій його команді за обговорення, у якому також узяли участь держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний представник американського президента Кіт Келлог.

"Наші команди продовжать роботу над документом [угодою щодо економічного партнерства]. Ми розглянули багато ключових питань і з нетерпінням чекаємо на генерала Келлога в Україні для подальших нарад і глибшої оцінки ситуації на місцях", – додав президент.

За його словами, Україна готова "якнайшвидше рухатися до реального й гарантованого миру".