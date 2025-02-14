Венс заявив, що переговори про війну РФ проти України можуть закінчитись угодою, що "шокує"

Переговори щодо укладення угоди можуть супроводжуватись тиском на Росію

Джей Ді Венс (Фото: Mohhamed Badra/EPA)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прогнозує, що потенційна угода про врегулювання російсько-української війни може бути несподіваною. Про це він сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal.

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"Я думаю, що з цього вийде угода, яка шокує багатьох людей", – сказав Венс.

Також він зазначив, що адміністрація президента США Дональда Трампа намагатиметься переконати російського диктатора Володимира Путіна, що Москва досягне більшого за столом переговорів, ніж на полі бою.

Але, за словами Венса, Трамп може змінити свою думку щодо певних питань (як-от кордони України, членство в НАТО та обсяг допомоги Європи) залежно від перебігу переговорів.

Водночас віцепрезидент США не виключив запровадження санкцій проти Росії або вчинення військових дій.

Як стверджує Венс, це залежатиме від позиції Путіна щодо мирної угоди, яка гарантує довгострокову незалежність України, та "сумлінності" Москви у веденні переговорів.