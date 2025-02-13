Трамп заявив, що у Мюнхені може бути зустріч між представниками США, України та Росії

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп заявив, що на полях Мюнхенської безпекової конференції 14-16 лютого можуть відбутися зустрічі за участю представників України та Росії. Його цитує Associated Press.

"Буде зустріч у Мюнхені завтра. Там буде Росія з нашими людьми. Україна також запрошена, до речі. Я не певен, хто яку країну представлятиме. Але це будуть високопосадовці з Росії, України та США", – сказав він.

Офіційно про прибуття на конференцію представників РФ не повідомлялося. Раніше стало відомо про заплановану зустріч президента Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом.

ДОПОВНЕНО о 23:32. Радник Зеленського Дмитро Литвин прокоментував українським журналістам заяву Трампа: "Українська позиція незмінна. Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру. І тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами. За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається".