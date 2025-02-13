Трамп заявив, що у Мюнхені може бути зустріч між представниками США, України та Росії

Трамп заявив, що у Мюнхені може бути зустріч між представниками США, України та Росіїдоповнено
Президент США Дональд Трамп заявив, що на полях Мюнхенської безпекової конференції 14-16 лютого можуть відбутися зустрічі за участю представників України та Росії. Його цитує Associated Press.
"Буде зустріч у Мюнхені завтра. Там буде Росія з нашими людьми. Україна також запрошена, до речі. Я не певен, хто яку країну представлятиме. Але це будуть високопосадовці з Росії, України та США", – сказав він.
Офіційно про прибуття на конференцію представників РФ не повідомлялося. Раніше стало відомо про заплановану зустріч президента Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом.
ДОПОВНЕНО о 23:32. Радник Зеленського Дмитро Литвин прокоментував українським журналістам заяву Трампа: "Українська позиція незмінна. Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру. І тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами. За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається".
- 6 лютого 2025 року спецпосланець президента США Келлог повідомив, що на Мюнхенській конференції не буде представлено мирний план Трампа. За його словами, мирний план представлятиме сам президент, але це точно не відбудеться наступного тижня.
- 7 лютого Трамп заявив, що може зустрітися з Зеленським наступного тижня. Ймовірно, це відбудеться у Вашингтоні, президент США не планує їхати до Києва.
- 10 лютого американське CBS News повідомило, що Венс має намір зустрітися з президентом Зеленським на Мюнхенській конференції.