Трамп заявил, что в Мюнхене может быть встреча между представителями США, Украины и России
Президент США Дональд Трамп заявил, что на полях Мюнхенской конференции безопасности 14-16 февраля могут состояться встречи с участием представителей Украины и России. Его цитирует Associated Press.
"Будет встреча в Мюнхене завтра. Там будет Россия с нашими людьми. Украина также приглашена, кстати. Я не уверен, кто какую страну будет представлять. Но это будут чиновники из России, Украины и США", – сказал он.
Официально о прибытии на конференцию представителей РФ не сообщалось. Ранее стало известно о запланированной встрече президента Владимира Зеленского с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом.
- 6 февраля 2025 года спецпосланник президента США Келлог сообщил, что на Мюнхенской конференции не будет представлен мирный план Трампа. По его словам, мирный план будет представлять сам президент, но это точно не произойдет на следующей неделе.
- 7 февраля Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на следующей неделе. Вероятно, это произойдет в Вашингтоне, президент США не собирается ехать в Киев.
- 10 февраля американское CBS News сообщило, что Вэнс намерен встретиться с президентом Зеленским на Мюнхенской конференции.