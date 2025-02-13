Трамп заявил, что в Мюнхене может быть встреча между представителями США, Украины и России

Официально о прибытии на конференцию представителей РФ не сообщалось

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп заявил, что на полях Мюнхенской конференции безопасности 14-16 февраля могут состояться встречи с участием представителей Украины и России. Его цитирует Associated Press.

"Будет встреча в Мюнхене завтра. Там будет Россия с нашими людьми. Украина также приглашена, кстати. Я не уверен, кто какую страну будет представлять. Но это будут чиновники из России, Украины и США", – сказал он.

Официально о прибытии на конференцию представителей РФ не сообщалось. Ранее стало известно о запланированной встрече президента Владимира Зеленского с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом.