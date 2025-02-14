Вэнс заявил, что США не хотят такого мира, который приведет к конфликту через пару лет

Встреча в Мюнхене (Фото: Управление президента)

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон стремится достичь долговременного мира, а не такого, который приведет к новой войне в Восточной Европе. Об этом он сказал во время встречи с украинской делегацией во главе с президентом Владимиром Зеленским, передает Голос Америки.

Встреча состоялась 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Основная ее часть была закрытой для медиа. Однако Венс и Зеленский сделали несколько заявлений журналистам.

Вице-президент отметил, что главная цель встречи, как это "очертил президент США Дональд Трамп", состоит в том, "чтобы война завершилась".

"Мы хотим, чтобы убийства прекратились, но мы хотим достичь крепкого, длительного мира. Не такого мира, который приведет к конфликту в Восточной Европе всего через несколько лет. Поэтому у нас было много хороших разговоров о том, как мы можем достичь этого вместе, и, конечно, у нас будет их еще много в дни, недели и месяцы впереди", — подчеркнул Вэнс.

Зеленский сказал, что Вэнс "совершенно прав" и поблагодарил за американскую поддержку. Президент отметил, что "нам нужно больше говорить, больше работать и подготовить план", как остановить российского диктатора Владимира Путина.

Он добавил, что Украине необходимы "реальные гарантии безопасности".

Зеленский назвал встречу "хорошей", поблагодарил Вэнса и всю его команду за обсуждение, в котором также приняли участие госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель американского президента Кит Келлог.

"Наши команды продолжат работу над документом. Мы рассмотрели много ключевых вопросов и с нетерпением ждем генерала Келлога в Украине для дальнейших совещаний и более глубокой оценки ситуации на местах", — добавил президент.

По его словам, Украина готова "быстрее двигаться к реальному и гарантированному миру".