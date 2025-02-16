Макрон созывает экстренный саммит в Париже по безопасности Европы и мира в Украине
Жан-Ноэль Барро (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет в Париже экстренный саммит лидеров стран Европы, чтобы обсудить безопасность на континенте и российско-украинскую войну. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает Le Figaro.

По словам Барро, 17 февраля Макрон планирует встречу с представителями главных европейских стран для обсуждения вопросов европейской безопасности.

О подготовке этого саммита стало известно 15 февраля от министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. По его словам, президент Франции "уже приглашает европейских лидеров в Париж".

"У президента Трампа есть метод работы, который россияне называют разведкой боем: вы начинаете действовать и смотрите, что происходит, а затем меняете позицию. И мы [в Европе] должны ответить", – сказал Сикорский.

Пятеро европейских дипломатов сообщили Reuters, что во встрече примут участие Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Испания и Дания, представляющая балтийские и скандинавские страны.

По их словам, цель встречи – выяснить, какую немедленную помощь можно оказать Украине, какую конкретную роль может сыграть Европа в предоставлении гарантий безопасности Киеву, а также как укрепить коллективную безопасность Европы.

По данным The Guardian, на мероприятии будет присутствовать британский премьер Кир Стармер. По завершении саммита он планирует обсудить его итоги с американским президентом Дональдом Трампом.

Источники в Великобритании сообщили, что Макрон также пригласил в Париж генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

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