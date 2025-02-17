Перед самітом у Парижі Макрон поговорив з Трампом
Президент Франції Емманюель Макрон та його американський колега Дональд Трамп мали телефонну розмову перед початком надзвичайного саміту європейських лідерів у Парижі. Про це повідомили в офісі французького лідера, передає видання Politico.
Розмова сталася за декілька хвилин до того, як Макрон привітав європейських високопосадовців Європи, які прибули на міжнародний захід.
В офісі президента Франції зазначили, що "відверта розмова" Макрона і Трампа тривала 20 хвилин.
Інших подробиць розмови не наводиться.
У саміті в Парижі беруть участь голови урядів Німеччини, Італії, Іспанії, Великої Британії, Данії, Польщі та Нідерландів, а також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
- 17 лютого у Парижі президент Макрон проводить екстрений саміт лідерів країн Європи, щоб обговорити безпеку на континенті та російсько-українську війну.
- Глава польської дипломатії Сікорський пояснював, що на заході європейські лідери "дуже серйозно" обговорять проблеми, які ставить перед ними президент США Трамп. Про проведення зустрічі стало відомо на Мюнхенській конференції, під час якої віцепрезидент Штатів Венс розкритикував Європу у своїй промові.
- Напередодні зустрічі британський прем'єр Стармер заявив про готовність розмістити війська в Україні для забезпечення гарантій безпеки та виконання мирної угоди. Його польський колега Туск повідомив, що Польща не планує відправляти своїх військових на українську територію, але підтримуватиме країни, які будуть готові надати такі гарантії.