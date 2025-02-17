Перед самітом у Парижі Макрон поговорив з Трампом

В офісі президента Франції зазначили, що "відверта розмова" тривала 20 хвилин

Емманюель Макрон (Фото: Filip Singer / EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон та його американський колега Дональд Трамп мали телефонну розмову перед початком надзвичайного саміту європейських лідерів у Парижі. Про це повідомили в офісі французького лідера, передає видання Politico.

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Розмова сталася за декілька хвилин до того, як Макрон привітав європейських високопосадовців Європи, які прибули на міжнародний захід.

В офісі президента Франції зазначили, що "відверта розмова" Макрона і Трампа тривала 20 хвилин.

Інших подробиць розмови не наводиться.

У саміті в Парижі беруть участь голови урядів Німеччини, Італії, Іспанії, Великої Британії, Данії, Польщі та Нідерландів, а також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.