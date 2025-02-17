Прем'єр Британії відвідає США та матиме зустріч з Трампом, зокрема, говоритимуть про безпеку

На саміті в Парижі політик закличе європейські країни грати більш активну роль у НАТО

Кір Стармер (Фото: TOLGA AKMEN / EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наступного тижня відвідає США та зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом. Про це з посиланням на офіс прем'єра пише видання Politico.

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Візит відбудеться у той час, коли Штати починають переговори з Росією про припинення війни проти України та закликають європейські країни збільшити витрати на оборону, зазначає медіа.

Речник Стармера повідомив, що "буде широке коло питань, над якими ми будемо працювати з новою адміністрацією США".

За словами посадовця, на зустрічі британського прем'єра та лідера США обговорюватиметься, як можна буде "поглибити особливі відносини у сфері торгівлі, інвестицій та безпеки".

Також у понеділок, 17 лютого, Стармер бере участь у надзвичайному саміті у Парижі, присвяченому відповіді Європи щодо російсько-української війни, оскільки Трамп просуває мирні переговори з РФ.

Представник прем'єра Британії повідомив, що Стармер закличе європейські країни відігравати більш активну роль у НАТО, а також підкреслить, що роль Америки у європейській безпеці залишається критично важливою.

"Гарантії безпеки США матимуть важливе значення для тривалого миру, оскільки тільки Сполучені Штати можуть стримати Путіна від повторного нападу", – заявив посадовець.

Напередодні Стармер заявив про готовність розмістити війська в Україні для забезпечення гарантій безпеки та виконання мирної угоди.

Польський прем'єр Туск повідомив, що Польща не планує відправляти своїх військових на українську територію, але підтримуватиме країни, які будуть готові надати такі гарантії.