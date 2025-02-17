Прем'єр Британії відвідає США та матиме зустріч з Трампом, зокрема, говоритимуть про безпеку
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наступного тижня відвідає США та зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом. Про це з посиланням на офіс прем'єра пише видання Politico.
Візит відбудеться у той час, коли Штати починають переговори з Росією про припинення війни проти України та закликають європейські країни збільшити витрати на оборону, зазначає медіа.
Речник Стармера повідомив, що "буде широке коло питань, над якими ми будемо працювати з новою адміністрацією США".
За словами посадовця, на зустрічі британського прем'єра та лідера США обговорюватиметься, як можна буде "поглибити особливі відносини у сфері торгівлі, інвестицій та безпеки".
Також у понеділок, 17 лютого, Стармер бере участь у надзвичайному саміті у Парижі, присвяченому відповіді Європи щодо російсько-української війни, оскільки Трамп просуває мирні переговори з РФ.
Представник прем'єра Британії повідомив, що Стармер закличе європейські країни відігравати більш активну роль у НАТО, а також підкреслить, що роль Америки у європейській безпеці залишається критично важливою.
"Гарантії безпеки США матимуть важливе значення для тривалого миру, оскільки тільки Сполучені Штати можуть стримати Путіна від повторного нападу", – заявив посадовець.
Напередодні Стармер заявив про готовність розмістити війська в Україні для забезпечення гарантій безпеки та виконання мирної угоди.
- Польський прем'єр Туск повідомив, що Польща не планує відправляти своїх військових на українську територію, але підтримуватиме країни, які будуть готові надати такі гарантії.