Стармер закликав "йти далі" в економічному тиску на РФ і завадити їй обходити санкції

Кір Стармер (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав посилювати економічний тиск на Росію, впроваджуючи нові санкції зокрема проти енергетичного сектору. Про це він написав у статті для газети The Telegraph.

"Ми повинні проявити більшу силу в чиненні економічного тиску. Економіка Путіна відчуває напруженість – він стурбований своїми доходами від енергетики та своїм фінансовим сектором", – зазначив британський прем'єр.

Він вважає, що працюючи разом, США, Європа та всі союзники з G7 повинні прагнути йти далі в обмеженні цін на російську нафту, тіньового флоту, санкцій проти нафтових гігантів і переслідуванні тих банків, які допомагають ухилятися від санкцій.

Стармер також висловив готовність розмістити британські війська в Україні для забезпечення гарантій безпеки.

13 лютого стало відомо про пов'язану з санкціями США відмову найбільшого НПЗ Туреччини від російської нафти.

14 лютого Велика Британія розширила санкції проти Росії.

15 лютого G7 своєю заявою пов'язала майбутні санкції проти Росії з її зусиллями щодо закінчення війни проти України.