Стармер призвал "идти дальше" в экономическом давлении на РФ и мешать ей обходить санкции

Кир Стармер (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал усиливать экономическое давление на Россию, вводя новые санкции, в частности, против энергетического сектора. Об этом он написал в статье для газеты The Telegraph.

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"Мы должны проявить большую силу в оказании экономического давления. Экономика Путина испытывает напряжение – он обеспокоен своими доходами от энергетики и своим финансовым сектором", – отметил британский премьер.

Он считает, что работая вместе, США, Европа и все союзники из G7 должны стремиться идти дальше в ограничении цен на российскую нефть, теневого флота, санкций против нефтяных гигантов и преследовании тех банков, которые помогают уклоняться от санкций.

Стармер также выразил готовность разместить британские войска в Украине для обеспечения гарантий безопасности.

13 февраля стало известно о связанном с санкциями США отказе крупнейшего НПЗ Турции от российской нефти.

14 февраля Великобритания расширила санкции против России.

15 февраля G7 своим заявлением связала будущие санкции против России с ее усилиями в окончании войны против Украины.