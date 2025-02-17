Премьер Британии посетит США и встретится с Трампом, будут говорить о безопасности

На саммите в Париже политик призовет европейские страны играть более активную роль в НАТО

Кир Стармер (Фото: TOLGA AKMEN / EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе посетит США и встретится с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на офис премьера пишет издание Politico.

Визит состоится в то время, когда Штаты начинают переговоры с Россией о прекращении войны против Украины и призывают европейские страны увеличить расходы на оборону, отмечает СМИ.

Спикер Стармера сообщил, что "будет широкий круг вопросов, над которыми мы будем работать с новой администрацией США".

По словам чиновника, на встрече британского премьера и лидера США будет обсуждаться, как можно "углубить особые отношения в сфере торговли, инвестиций и безопасности".

Также в понедельник, 17 февраля, Стармер принимает участие в чрезвычайном саммите в Париже, посвященном ответу Европы относительно российско-украинской войны, поскольку Трамп продвигает мирные переговоры с РФ.

Представитель премьера Британии сообщил, что Стармер призовет европейские страны играть более активную роль в НАТО, а также подчеркнет, что роль Америки в европейской безопасности остается критически важной.

"Гарантии безопасности США будут иметь важное значение для длительного мира, поскольку только Соединенные Штаты могут сдержать Путина от повторного нападения", – заявил чиновник.