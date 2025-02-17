Келлог: Ніхто не буде нав'язувати Зеленському мирну угоду

Кіт Келлог (Фото: SARAH SILBIGER / EPA)

Спецпредставник лідера США Кіт Келлог заявив, що ніхто не буде нав'язувати мирну угоду президенту Володимиру Зеленському, й додав, що рішення буде за головою держави й Україною. Про це американський чиновник заявив у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, передає телеканал Sky News.

За його словами, Штати вислухають "дискусійні питання" від усіх сторін, а також додав, що їхня робота – сприяти гарантіям безпеки для України.

Келлог повідомив, що підготовка до його візиту до України знаходиться на завершальній стадії, й зазначив, що зустрінеться з Зеленським.