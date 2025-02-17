Келлог: Ніхто не буде нав'язувати Зеленському мирну угоду
Спецпредставник лідера США Кіт Келлог заявив, що ніхто не буде нав'язувати мирну угоду президенту Володимиру Зеленському, й додав, що рішення буде за головою держави й Україною. Про це американський чиновник заявив у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, передає телеканал Sky News.
За його словами, Штати вислухають "дискусійні питання" від усіх сторін, а також додав, що їхня робота – сприяти гарантіям безпеки для України.
Келлог повідомив, що підготовка до його візиту до України знаходиться на завершальній стадії, й зазначив, що зустрінеться з Зеленським.
- 18 лютого у Саудівській Аравії має відбутися зустріч американської та російської делегацій. Зеленський повідомив, що Україна не братиме участі у цих переговорах та не визнаватиме будь-які домовленості про неї, досягнуті без її участі.
- Президент хоче відвідати фронт зі спецпосланцем Келлогом, коли той прибуде до України. Зі слів Зеленського, візит очікується 20 лютого.
- Спецпосланець Трампа мав зустріч з генеральним секретарем НАТО Рютте та представниками країн-членів Альянсу у Брюсселі: говорили про спільну роботу для забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні.
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